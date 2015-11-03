محافظ الفيوم يقود حملة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات بمنطقة منشاة عبد الله

فى إطار خطة المحافظة لرفع الإشغالات ومحاربة التعديات والمخالفات بكافة صورها، قاد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، واللواء ناصر العبد مدير الأمن حملة مكبرة من الأجهزة التنفيذىة بمركز ومدينة الفيوم بالتعاون مع قوات الشرطة والجيش لرفع الاشغالات وإزالة التعديات والمخالفات بطول الطريق المؤدى لمنطقة منشأة عبد الله حتى الطريق الدائرى، بحضور اللواء محمد حموده سكرتير عام المحافظة المساعد.

بدأت الحملة عملها مساء أمس الاثنين، بداية من فيلا المحافظ مروراً بمنطقة منشأة عبد الله حتى الطريق الدائرى، حيث تم رفع وإزالة عدد من التندات والأكشاك المخالفة وإزالة وغلق عدد من الكافتيريات والمقاهى المقامة على جانبى الطريق والتى تعمل بدون ترخيص، وأصدر المحافظ تكليفات لرئيس المدينة ورؤساء الأحياء بمتابعة الحالات التى تم إزالتها، ومتابعة النظافة العامة بالشارع، وتحرير محاضر ومخالفات فورية للمتعدين والمخالفين الذين لا يقومون بتنفيذ التعليمات المقررة.

وأكد محافظ الفيوم أن حملات الإزالة ورفع الإشغالات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة مستمرة لرفع جميع الإشغالات والتعديات بمختلف المراكز والمدن والقرى، لتيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الجمالى الذى تتمتع به الفيوم، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المتعدين والمخالفين وسيتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

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