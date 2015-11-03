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اليوم.. وزير التموين يزور عددا من المنافذ الاستهلاكية بالبحر الأحمر

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اليوم.. وزير التموين يزور عددا من المنافذ الاستهلاكية بالبحر الأحمر اليوم.. وزير التموين يزور عددا من المنافذ الاستهلاكية بالبحر الأحمر
يزور الدكتور خالد حنفى وزير والتجارة الداخلية، اليوم، عددا من المنافذ الاستهلاكية بمحافظة البحر الأحمر.

ومن المقرر أن يبدأ الوزير زيارته بمنفذ الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية ومطحن شركة الإخوة الطحانون، كما سيزور الوزير مدينة سفاجا لتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية يليها المنطقة اللوجيستية ثم صوامع ميناء سفاجا، ثم يختتم زيارته بمدينة القصير لافتتاح مجمع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتأتى الزيارة فى إطار متابعة منافذ بيع السلع الاستهلاكية ومدى توفر السلع التموينية المختلفة لتلبية مطالب المواطنين بأسعار تناسب محدودى الدخل.

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مصر 365

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