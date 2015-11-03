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محافظ الفيوم يتفقد معرض السلع الغذائية بمحلات عرفة إخوان وشادر الخضر

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محافظ الفيوم يتفقد معرض السلع الغذائية بمحلات عرفة إخوان وشادر الخضر محافظ الفيوم يتفقد معرض السلع الغذائية بمحلات عرفة إخوان وشادر الخضر
قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ناصر العبد مدير الأمن بجولة ميدانية تفقدا خلالها معرض السلع الغذائية والمواد التموينية الذى أقامته محلات عرفة اخوان بمنطقة الحواتم، كما تفقدا منطقة شادر الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم، بحضور اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام المحافظة المساعد.

وتفقد محافظ الفيوم ومرافقوه معرض السلع الغذائية والمواد التموينية الذى أقامته محلات عرفة إخوان بفرع منطقة الحواتم بمدينة الفيوم لبيع السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فى متناول البسطاء ومحدودى الدخل، وتشمل السلع والمواد الغذائية "اللحوم والأسماك والفراخ البلدى والبقوليات والسكر والمكرونة وغيرها من السلع والمستلزمات الضرورية".

كما تفقد المحافظ شادر الخضر والفاكهة بمدينة الفيوم، وأصدر توجيهات للقائمين على العمل بالشادر بضرورة الإلتزام بالأسعار المقررة لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار، مع الحفاظ على النظافة العامة بالمنطقة، وطالب مسئولى بتكثيف الحملات لضبط الأسواق والأسعار.

وأشار المحافظ أنه سيتم وضع سيارة لجمع القمامة عند مدخل الشادر، مشدداً على ضرورة التزام جميع العاملين بالشادر بوضع القمامة والمخلفات فى السيارة، وفى حالة عدم الالتزام سيتم محاسبة المخالفين وتحرير محاضر ضدهم.

وأكد المحافظ على ضرورة المشاركة المجتمعية فى مواجهة ارتفاع الأسعار جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذى، موضحاً أن المحافظة فى إطار خطتها لضبط الأسواق والسيطرة على ارتفاع الأسعار سوف تقوم بطرح كميات من السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين تأكيداً لحرص المحافظة فى تخفيف العبء عن كاهل البسطاء ومحدودى الدخل.
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مصر 365

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