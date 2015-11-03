تهانى الجبالى من طنطا:المال السياسى والمتاجرون بالدين والوطن أكبر خطر على مصر

قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسسة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن الشعب المصرى يحتاج لمن ينصره في المرحلة المقبلة، لأنه يواجه 3 مخاطر هى المال السياسى الفاسد والمتاجرين بالدين والمتاجرين بالأوطان، مضيفة أن الشعب المصرى يستطيع مواجهة هذه المخاطر لأنه خرج فى 30 يونيو عن بكرة أبيه واستدعى قائد الجيش الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادة البلاد بعد أن شعرت مصر بالخطر.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لأعضاء التحالف الجمهورى للقوى الوطنية والذى أقيم بمدينة طنطا مساء أمس للاستعداد لبدء الحملة الانتخابية اليوم الثلاثاء بحضور الفريق حسام خير الله رئيس القائمة، وأعضاء القائمة الأساسيين والاحتياطيين أبرزهم الدكتور ولاء عراقيب أستاذ القانون بجامعة طنطا والدكتور عماد مشرقى أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا والإعلامى عاطف كامل وعدد كبير من الداعمين للقائمة.

وأضافت المستشارة تهانى الجبالى أن الشعب الذى خرج فى ثورتين وغير نظامين ويحلم بوطن يسوده العدل لأن العدل أساس الملك وأن يبنى الوطن بأيدى أبنائه من الشباب والفلاحين والعمال والسيدات.