أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تهانى الجبالى من طنطا:المال السياسى والمتاجرون بالدين والوطن أكبر خطر على مصر

Google+ Print
تهانى الجبالى من طنطا:المال السياسى والمتاجرون بالدين والوطن أكبر خطر على مصر تهانى الجبالى من طنطا:المال السياسى والمتاجرون بالدين والوطن أكبر خطر على مصر
قالت المستشارة تهانى الجبالى، مؤسسة التحالف الجمهورى للقوى الاجتماعية، إن الشعب المصرى يحتاج لمن ينصره في المرحلة المقبلة، لأنه يواجه 3 مخاطر هى المال السياسى الفاسد والمتاجرين بالدين والمتاجرين بالأوطان، مضيفة أن الشعب المصرى يستطيع مواجهة هذه المخاطر لأنه خرج فى 30 يونيو عن بكرة أبيه واستدعى قائد الجيش الرئيس عبد الفتاح السيسى لقيادة البلاد بعد أن شعرت بالخطر.

جاء ذلك خلال اللقاء الختامى لأعضاء التحالف الجمهورى للقوى الوطنية والذى أقيم بمدينة طنطا مساء أمس للاستعداد لبدء الحملة الانتخابية اليوم الثلاثاء بحضور الفريق حسام خير الله رئيس القائمة، وأعضاء القائمة الأساسيين والاحتياطيين أبرزهم الدكتور ولاء عراقيب أستاذ القانون بجامعة طنطا والدكتور عماد مشرقى أستاذ الباطنة بكلية الطب جامعة طنطا والإعلامى عاطف كامل وعدد كبير من الداعمين للقائمة.

وأضافت المستشارة تهانى الجبالى أن الشعب الذى خرج فى ثورتين وغير نظامين ويحلم بوطن يسوده العدل لأن العدل أساس الملك وأن يبنى الوطن بأيدى أبنائه من الشباب والفلاحين والعمال والسيدات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام"

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي"

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية

كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية