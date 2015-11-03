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مرشح بدائرة بئر العبد: سأتقدم بمقترح قانون يهدف لرفع الأجور وزيادة التأمينات والمعاشات

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مرشح بدائرة بئر العبد: سأتقدم بمقترح قانون يهدف لرفع الأجور وزيادة التأمينات والمعاشات مرشح بدائرة بئر العبد: سأتقدم بمقترح قانون يهدف لرفع الأجور وزيادة التأمينات والمعاشات
أعلن مرشح حزب الإصلاح والتنمية بدائرة بئر العبد فى شمال سيناء "حسن خضر"، أن برنامجه الانتخابى يعتمد على التقدم بمقترح بقانون يهدف لرفع الأجور والمرتبات وزيادة التأمينات والمعاشات لكل الفئات الوظيفية، فى ظل ارتفاع الأسعار المستمر الأمر الذى يكفل حياة مستقرة للجميع.

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه يأمل أن يكون أحد من يساهمون فى وضع حد لظاهرة التصحر بالاهتمام بقطاع الزراعة بمشتملاته كأراض زراعية وفلاحين، بتوسيع الرقعة الخضراء كلما أمكن ودعم الفلاح ومناهضة أى قانون يخل بذلك.

وقال إن برنامجه يتضمن محاربة الفساد وتفعيل الرقابة الشديدة على أجهزة الدولة المختلف، والاهتمام بقطاع الشباب بصفة خاصة وبالكفاءات للنهوض بالوطن نحو مستقبل أفضل، ورقابة للنهوض بالعملية التعليمية وقطاع الصحة طبقاً للدستور، ومنح المجالس المحلية الشعبية صلاحيات واسعة تمكنهم من القيام بعملهم دون تقييد وأهمها الدور الرقابى بما يمكنهم من استجواب المسئولين المحليين ومحاسبتهم وفقاً للقانون، ومنح المجالس المحلية كل الصلاحيات التى تمكنها من إصدار القرارات التنفيذية، الالتزام بنظام الانتخابات فى تولى بعض المناصب كالمحافظين والمجالس المحلية والشياخة القبلية، وإعادة صياغة كل المناهج التعليمية للمواد المختلفة وتنقيحها للبعد عن الحشو الزائد الملحوظ، واستحداث جهاز رقابى على العملية التعليمية من المختصين يكون له دور تنفيذى، والسعى لإنشاء مستشفى تعليمى بسيناء مرتبط بمستشفى جامعة الإسماعيلية.

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