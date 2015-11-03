"السياحة والمصايف" بالإسكندرية تستعد للتدريب على إدارة الكوارث بالمدارس

عقد اللواء أحمد حجازى رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أمس الاثنين اجتماعا مع كل الأجهزة التنفيذية المسئولة عن التجهيز للتدريب على إدارة الأزمات والكوارث والزلزال بالمدارس الذى سيتم تنفيذه يوم 11 نوفمبر الحالى بمقر مدرسة الشاطبى الإعدادية بنات، وذلك بهدف تدريب تلاميذ المدارس على عملية إخلاء المدرسة خلال حالات الطوارئ ورفع كفاءة جميع مديرى مديريات المحافظة للتعامل مع الأزمات.

وقال اللواء أحمد حجازى إنه يجب التعلم من القوات المسلحة فى إدارة الأزمات حيث إنها تضع خطة واضحة وتقوم بتدريب الناس عليها فكل مدير مديرية مسئول عن روح إنسان، كما أوصى بضرورة تسجيل وتصوير هذه التجربة ليستفيد منها كل من تشاهد التجربة.

وأشار حجازى إلى ضرورة الدفع بجميع معدات المحافظة لموقع الحدث، وإذا كان الحدث أكبر من إمكانيات المحافظة فسيتم الاستعانة بالمنطقة الشمالية العسكرية والمحافظات الأخرى.