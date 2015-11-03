بيحبنى ما بيحبنيش.. من غير حيرة علامات فى الجسم هاتعرفك الحب الحقيقى من الكذاب

"بيحبنى.. ما بيحبنيش" وبعد كل كلمة تلقى ورقة الورد أسفل مقعدك فى محاولة للإجابة عن السؤال الغامض بشأن مشاعر الطرف الأخر تجاهك.

الأمر لا ينحصر فقط فى مشاعر الطرف الآخر، ففى كثير من الأحيان قد نواجه صعوبة فى تحديد مشاعرنا نحن تجاه الآخرين، وهل ما نملكه تجاههم مشاعر حب صادقة أم احتياج لملء الفراغ.

>حتى لا تشعر بالحيرة والارتباك قد تجد فى علم النفس حسبما لحيرتك فيما يتعلق بمشاعر الحب.

وفى السطور التالية يؤكد استشارى الأمراض النفسية الدكتور جمال فرويز أن هناك العديد من الأعراض الظاهرة التى تنتاب الإنسان عند تعامله مع شخص يكن له مشاعر العشق والحب.

يبدأ فرويز حديثه شارحًا أن مشاعر الحب يصاحبها إفراز لهرمون النورإدرانالين، والذى يفرز من الغدة الفوق كلوية فى الجسم.

يؤثر هرمون النورإدرينالين على الأوعية الدموية بالجسم ويؤدى إلى انقباضها وهو ما ينتج عنه العديد من الأعراض الظاهرة وغير الظاهرة على الأعضاء المختلفة، بجسم الإنسان وأهمها:

- جفاف الريق.

>- زيادة ضربات القلب.

>- اختناق بسيط بالرقبة.

>- انقباض فى عضلات الصدر.

>- اضطراب بالمعدة والقولون.

>- زيادة التعرق.

>- رعشة باليد.

>- شد بعضلات الرقبة والظهر.

>- صداع بسيط فى مقدمة الرأس.

>من هنا عليك التوقف عن نزع ورق الوردة التى لا ذنب لها فى حيرتك وترددك، والاعتماد على ما تراه عينيك أو ما تشعر به عندما تواجه من يحبك أو من تحبه فتتأكد من مشاعرك تجاهه وتلاحظ هذه الأعراض عليه فتتأكد من صدق حبه أو عدمه.