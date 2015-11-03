دراسة أمريكية: الأنسولين مسئول عن اختيار الجسم لنوع الأطعمة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن زيادة الأنسولين مسئولة عن إفراز المخ لمزيد من الدوبامين وهو الهرمون المسئول عن اختيار نوعية الطعام.

وأشارت مارجريت رايس، الحاصلة على دكتوراه فى علم الأعصاب من جامعة نيويورك، خلال البحث الذى نشر فى مجلة نيتشر إلى أن الأنسولين يلعب دورًا أقوى بكثير فى تنظيم إفراز المخ للدوبامين.

ويعد الأنسولين هو الهرمون الضرورى لدى البشر وجميع الثدييات للسيطرة على مستويات السكر فى الدم ويعطى الشعور بالامتلاء بعد الأكل، أما الدوبامين هو الناقل العصبى الذى يساعد على التحكم فى الشعور بالمتعة بمراكز الدماغ.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى طبقت على القوارض أن الفئران يميلون فى أوقات معينة لتناول الكربوهيدرات والأطعمة قليلة الدسم لإجبار الجسم على إفراز المزيد من الأنسولين لزيادة مستويات الدوبامين فى المخ.

وأكد الباحثون على أن هرمون الأنسولين يساعد على امتصاص الجسم للدوبامين عندما ترتفع مستوياته.

>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.