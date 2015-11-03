محمد شبانة: قرار "الزمالك" بإيقاف العضويات المستثناة للصحفيين غير قانونى

أكد محمد شبانة عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس رابطة النقاد الرياضيين، أن قرار نادى الزمالك بإيقاف العضويات المستثناة للصحفيين غير قانونى.

وأضاف محمد شبانة، لـ"اليوم السابع"، أنه تم التوقيع على تحصين عضويات العاملين بالجمعية العمومية مع رئيس نادى الزمالك فى برتوكول رسمى، بحضور وضمان المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة.

وأشار شبانة، إلى أن الصحفيين العاملين بعمومية نادى الزمالك، ليسوا طرفًا فى أى نزاع أو أزمات، متابعًا: "أى مشكلة أو أزمة لا يمكن أن تجور على حقوق المواطن، لأن عضو الجمعية العمومية مواطن له حقوق داخل نادى الزمالك".

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