مها أبو عوف: والدتى صاحبة فكرة "الفور إم" ووالدى كان ضدنا لأنه صعيدى

قالت الفنانة مها أبو عوف، إن والدتها صاحبة فكرة كورال الـ"فور إم" الذى كان يضم شقيقاتها الثلاثة بالإضافة إلى شقيقها الفنان عزت أبو عوف، مشيرة إلى أن والدها كان صعيدياً ولا يقبل فكرة ممارسة الفن، لافتة إلى أنهم ظلوا عاكفين على البروفات لمدة 6 أشهر إلى أن فوجئ والدهم بالخبر فى الجريدة تحت اسم "مفاجأة الموسوم عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة".

وأضافت "مها أبو عوف"، خلال حوارها ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم" "هى فكرة والدتى لما كان عزت بيدور على بنات علشان يعمل فرقة.. وفضلنا نعمل بروفات من ورا ضهر أبويا.. أبويا كان ضدنا لأنه صعيدى.. هو كان بيخلينا ندرس الفن ونسمعه ولم يكن يتخيل أننا نمارسه.. ويوم نزول الخبر فى الجورنال كان فيه زلزال فى البيت ونطينا من السراير".

وكشفت عن حدوث قطيعة بينهم وبين والدهم فى بداية الأمر، إلى أن اقتنع أنهن يقدمن فنا راقيا بعد تحقيقهم نجاحاً كبيراً، لافتة إلى أن المسمى يعود إلى أن بداية أسماهن تبدأن بحرف "الميم"، وتابعت ضاحكة: "إمبراطورية ميم".