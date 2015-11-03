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"راديوسرجرى" تقنية جديدة لعلاج سرطان الكبد بالمعهد القومى للأورام

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"راديوسرجرى" تقنية جديدة لعلاج سرطان الكبد بالمعهد القومى للأورام "راديوسرجرى" تقنية جديدة لعلاج سرطان الكبد بالمعهد القومى للأورام
أعلن الدكتور طارق شومان، أستاذ علاج الأورام، ورئيس قسم العلاج بالإشعاع، بالمعهد القومى للأورام، عن استخدام تقنية جديدة لاستخدام العلاج الإشعاعى الحديث كسكين جراحى، فى علاج سرطان الكبد، تم إدخالها هذا العام فى معهد الأورام.

وأوضح، فى تصريحات خاصة، أن تقنية العلاج الاشعاعى، اللازمة تحتاج إلى أجهزة لها القدرة على دقة التصويب، وكذلك التأكد من دخول الورم، فى المجال الإشعاعى، فى كل جلسة إشعاع، بحيث يستخدم الاشعاع، كسكين جراحى "راديوسرجرى" وهذا الاسلوب مماثل لما يتم استخدامه، فى علاج أورام المخ بالسكين الإشعاعى "جاما نايف".

وأشار الدكتور طارق شومان، إلى أن العلاج الاشعاعي الحديث، يمكن استخدامه، عن طريق إعطاء المريض جلسة إشعاع، واحدة مكثفة، أو بضع جلسات لا تتعدى 6 جلسات، وقال: "أظهرت نتائج العلاج، بهذه الطريقة تحسين نسبة الشفاء من هذا المرض، وهذه التقنية تم إدخالها فى معهد الأورام هذا العام والتى تعالج سرطان الكبد فقط.

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مصر 365