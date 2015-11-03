جون كاسن:زيارة رئيس الأركان لبريطانيا تناولت التعاون العسكرى بين البلدين

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر ، إن هناك صفاقات وتعاونًا مشتركًا بين بريطانيا ومصر فى شتى المجالات، ومنها التعاون فى المجال العسكرى، مضيفًا أن بريطانيا تدعم مصر فى الدفاع عن نفسها، وأن زيارة الفريق محمود حجازى رئيس الأركان المصرى الأخيرة لبريطانيا تناولت التعاون العسكرى بين مصر وبريطانيا.

وأضاف كاسن، خلال حواره مع الاعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة "ten"، أن التعاون العسكرى بين مصر وبريطانيا قديم وليس جديدًا، موضحًا أن بريطانيا تعمل على الحفاظ على رفع المستوى العسكرى لمصر من خلال التدريب العسكرى المشترك بين الجيشين، بالإضافة إلى التعاون الأمنى فى مواجهة الإرهاب والمتطرفين.