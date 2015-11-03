"الزراعة" تجرى اختبارات التنسيب للخيول العربية والكشف عن لحوم خنازير

قال الدكتور جلال عاجور، مدير معهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن المعهد يساهم حاليا فى تيسير حركة الخيول العربية داخل مصر أو فى حالة تصديرها إلى الخارج وذلك من خلال إجراء اختبار التنسيب فى الخيول، خاصة محطة الزهراء للخيول، بالتنسيق مع المعامل المرجعية الدولية.

وأكد مدير معهد بحوث الحيوان، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المعهد يقوم من خلال التحليل والعينات بالكشف عن الغش فى اللحوم المختلفة والتأكد من عدم وجود لحوم أو مشتقاتها من الخنازير أو الفصيلة الخيلية وذلك باستخدام اختبار إنزيم البلمرة المتسلسل PCR، حيث إن المعهد معتمد فى هذا الاختبار طبقا ISO/17025.