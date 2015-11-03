جون كاسن: 85% من غارات روسيا فى سوريا تستهدف مواقع مدنين يحاربون داعش

قال جون كاسن، السفير البريطانى فى مصر ، إن الحكومة البريطانية لديها رؤية خاصة للوضع فى دمشق، وخاصة محاربة تنظيم داعش سواء فى سوريا أو أى مكان فى العالم، مضيفا أنه فى نفس الوقت لابد من العمل على خلق عملية سياسية لإيجاد حكومة تمثل كل السوريين دون تميز ومن ثم التغلب على الإرهاب فى سوريا، موضحا أن بريطانيا ليس لديها أية مشكلة مع روسيا ولكن 85% من الغارات الروسية فى سوريا تستهدف مواقع للمعارضين الذين يحاربون هذا التنظيم أيضا، ومن ثم فإن العمليات الروسية فى سوريا تشجع الأسد على قتل وتشريد شعبه.

وأضاف كاسن خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة "ten"، أنه يتوجب علينا قبل أن نتعاون مع الحملة الروسية فى سوريا أن نقيمها جيدا وما هو العائد على الشعب السورى من هذه الحملة العسكرية الروسية من تحقيق العملية السياسية التى ينتظرها الشعب السورى أجمع، مشيرا إلى الحكومة البريطانية لديها موقف ثابت تجاه الوضع فى سوريا للتوصل للحلول على الأرض بما يضمن للشعب السورى الاستقرار والأمن ووحدة وسلامة أراضيه.

وتابع كاسن، أنه من الصعب أن يستمر الأسد هذا الرجل الذى قتل وشرد شعبه من أجل الاستمرار فى الحكم، وما زال يقصفهم بالبراميل المتفجرة، موضحا أن الأسد قتل 7 أضعاف من قتلتهم داعش نفسها، وعلى ذلك ليس من الممكن أن يكون للأسد أن يلعب دورا سياسيا فى المستقبل السورى القادم.