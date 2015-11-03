أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سما المصرى للحكومة: "رجعولى الـ 12 ألف جنيه ولا أعملكوا أغنية؟"

Google+ Print
سما المصرى للحكومة: "رجعولى الـ 12 ألف جنيه ولا أعملكوا أغنية؟" سما المصرى للحكومة: "رجعولى الـ 12 ألف جنيه ولا أعملكوا أغنية؟"
طالبت سامية محمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، برد الـ 9 آلاف جنيه التى قامت بدفعها أثناء الكشف الطبى التى أجرته فى شهر فبراير وسبتمبر أثناء التقدم للانتخابات البرلمانية، و3 آلاف جنيه أثناء تقديم استمارات الترشح.

وأضافت سما المصرى لـ"اليوم السابع": "عايزة الـ 9 آلاف بتوع الكشف الطبى فى شهر فبراير وسبتمبر والـ 3 آلاف بتوع تقديم الاستمارات للترشح، رجعولى فلوسى ياحكومة ولا أعملكوا أغنية؟، ما أنا رجعت أعمل أغانى تانى وساعتها مش هتبقى أغنية للفلوس بس هقول فيها غلاء الأسعار وارتفاع الدولار ومعالجة أزمة أمطار إسكندرية والمشاكل إللى مالية البلد".

وأوضحت أنها لم تقم بعمل أغانٍ ضد جماعة الإخوان لشخصهم، وإنما بسبب سياستهم فى إدارة الأزمات قائلة: "أنا ماكنتش باعمل أغانى ضد الإخوان عشان شخصهم، كنت بأعمل أغانى عشان سياستهم فى إدارة الأزمات وبصراحة إدارة الحكومة الحالية فى إدارة الأزمات مش عجبانى زى ناس كتير ومن حقى أقول رأيى فى شكل أغنية لأن دى طريقتى الوحيدة اللى أملكها.. وأنا كنت ساكتة عشان بقول بكرة كل حاجة تتحل ولا لازم الريس يتدخل عشان مشاكل البلد تتحل".

- سما المصرى: "هرجع للفن تانى وهاقول حاجات كتير محدش يعرفها"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك