سما المصرى للحكومة: "رجعولى الـ 12 ألف جنيه ولا أعملكوا أغنية؟"

طالبت سامية محمد عطية، وشهرتها "سما المصرى"، الحكومة برد الـ 9 آلاف جنيه التى قامت بدفعها أثناء الكشف الطبى التى أجرته فى شهر فبراير وسبتمبر أثناء التقدم للانتخابات البرلمانية، و3 آلاف جنيه أثناء تقديم استمارات الترشح.

وأضافت سما المصرى لـ"اليوم السابع": "عايزة الـ 9 آلاف بتوع الكشف الطبى فى شهر فبراير وسبتمبر والـ 3 آلاف بتوع تقديم الاستمارات للترشح، رجعولى فلوسى ياحكومة ولا أعملكوا أغنية؟، ما أنا رجعت أعمل أغانى تانى وساعتها مش هتبقى أغنية للفلوس بس هقول فيها غلاء الأسعار وارتفاع الدولار ومعالجة أزمة أمطار إسكندرية والمشاكل إللى مالية البلد".

وأوضحت أنها لم تقم بعمل أغانٍ ضد جماعة الإخوان لشخصهم، وإنما بسبب سياستهم فى إدارة الأزمات قائلة: "أنا ماكنتش باعمل أغانى ضد الإخوان عشان شخصهم، كنت بأعمل أغانى عشان سياستهم فى إدارة الأزمات وبصراحة إدارة الحكومة الحالية فى إدارة الأزمات مش عجبانى زى ناس كتير ومن حقى أقول رأيى فى شكل أغنية لأن دى طريقتى الوحيدة اللى أملكها.. وأنا كنت ساكتة عشان بقول بكرة كل حاجة تتحل ولا لازم الريس يتدخل عشان مشاكل البلد تتحل".

- سما المصرى: "هرجع للفن تانى وهاقول حاجات كتير محدش يعرفها"