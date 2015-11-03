"الصحة" تكشف: 87% من وفيات المصريين سنويًا بالسرطان والسكر والقلب

أكد تقرير وزارة الصحة والسكان حول إصابات المصريين بالأمراض غير المعدية؛ مثل "السرطان وأمراض القلب والضغط والأمراض التنفسية الحاده والسكر"، ارتفاع وفيات المصريين بسبب الأمراض الأربعة السابقة من 82% العام الماضى إلى 87%، مشيراً إلى أن 62% منهم يموتون بهذه الأمراض مبكراً.

وقال تقرير وزارة الصحة، والذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، إن وفيات المصريين بسبب أمراض القلب بلغت 39%، مشيراً إلى أن 17% من المصريين يعانون من ارتفاع فى نسبة السكر فى الدم، بينما 39% يعانون من ارتفاع ضغط الدم.

وأضاف التقرير، إلى أن 62% من المصريين يعانون من زيادة الوزن، بينما 30% لديهم سمنة مفرطة، موضحًا أن 95% من المصريين لا يحصلون على القدر الكافى من الفواكة والخضراوات يومياً، لافتاً إلى أن 72% من المصريين لا يقومون بأى أنشطة بدنية، وهو ما يتسبب فى زيادة الإصابات بالأمراض غير المعدية.

وكشف التقرير، عن أن 24.5% من المصريين يستهلكون التبغ، وهو ما يرفع الإصابة بأمراض القلب والضغط والأورام الخبيثة، مشيراً إلى أن 7.5 مليون مصرى مصابون بالسكر، بينما عدد المصابين بالسكر دون علم قد يصل لضعف العدد المصاب بالمرض.

وأوضح التقرير، أن الوزارة لديها خطة ثلاثية المحاور لخفض نسب الوفيات والإصابة بالأمراض غير المعدية بهدف السيطرة عليها، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن السياسات والإجراءات المتعلقة بمكافحة الأمراض غير المعدية، لافتًا إلى أن الخطة حددت آليات تقوية النظم الصحية من حيث العلاج والتشخيص والخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

وتابع التقرير: "بحلول عام 2016 سيتم استخدام الأدلة العلمية والإرشادية لعلاج الأمراض الأربعة فى مختلف مستشفيات وزارة الصحة، وسيتم تدريب جميع الأطباء على الأدلة للكشف المبكر عن هذه الأمراض".

ولفت التقرير، إلى أن الوزارة بدأت فى حملة توعية مكبرة عن الأمراض الأربعة "السرطان، القلب، الأمراض التنفسية المزمنة، السكر " فى 8 محافظات هى؛ القاهرة والجيزة وبنى سويف والغربية والإسماعيلية والإسكندرية والسويس، من خلال التعاون مع برلمان الشباب وممثليه فى هذه المحافظات.

وجاء بالتقرير توصيات؛ منها تعديل قواعد سلامة الغذاء ودعم منظومة اللوائح والقوانين المتعلقة بالصحة العامة للإنسان، من خلال منع الدعاية والترويج للتبغ، والتأكد من تطبيق قرار منع التدخين فى المناطق العامة واستبدال الزيوت المهدرجة بالزيوت المشبعة، مع إلزام الشركات بوضع التحذيرات على الأطعمة المعلبة وخاصة اللحوم المصنعة والمستوردة.

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