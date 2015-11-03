ضبط 63400 علبة سجائر مجهولة المصدر فى حملة أمنية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، منذ قليل، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 63400 ألف علبة سجائر مجهولة المصدر بالبحيرة .

وكان رجال مباحث التموين بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة، شنوا حملة مكبرة بناحية مدخل قرية كوم إشو بالطريق الزراعى القاهرة - الإسكندرية دائرة مركز شرطة كفر الدوار للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمه وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية وقد أسفرت الحملة عن ضبط "السيارة (رقم ج ه ى 7345) نقل قيادة "محمد.ر.ج" س محملة بـ 63400 ألف علبة سجائر وبمواجهة السائق قرر أن كان فى طريقة لتوصيلها لأحد التجار بمدينة المنصورة .

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 21752 جنح مركز شرطة كفر الدوار وجارٍ العرض على النيابة .