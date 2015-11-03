ضبط 80 ألف لتر سولار مدعم قبل تهريبها فى السوق السوداء بالوادى الجديد

تمكنت قوة شرطة من مباحث مديرية الوادى الجديد ومباحث التموين بالمحافظة بقيادة العميد عبد الباسط السمان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية والرائد أحمد الدربى رئيس مباحث التموين من ضبط سيارتين محملتين بكمية كبيرة من السولار بلغ مجملهما 80 ألف لتر من السولار المدعم بقصد تهريبها فى السوق السوداء والتى تم تحريزها وتحرر بها محضران، تمت إحالتهما إلى النيابة التى تباشر التحقيق .

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء محمد قاسم مدير أمن المحافظة يفيد بضبط سيارتين تحمل 80 ألف لتر سولار مدعم حيث تم ضبط السيارة الأولى قبل تهريبها 50 ألف لتر عبر أحد الكمائن بمركز الفرافرة كما تم ضبط السيارة الثانية أثناء محاولة تهريبها 30 ألف لتر سولار مدعم بمركز بلاط تزامنًا مع تعرض المحافظة لأزمة كبيرة فى نقص السولار .

تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحررت بها المحاضر اللازمة وأحيلت إلى النيابة العامة .