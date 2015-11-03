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"جمارك بورسعيد" تحبط محاولة تهريب أقمشة وإطارات سيارات بـ8 ملايين جنيه

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"جمارك بورسعيد" تحبط محاولة تهريب أقمشة وإطارات سيارات بـ8 ملايين جنيه "جمارك بورسعيد" تحبط محاولة تهريب أقمشة وإطارات سيارات بـ8 ملايين جنيه
أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهرب ببورسعيد برئاسة أحمد شحاتة، محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقمشة وإطارات السيارات.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له أمس الاثنين، إن القيمة الجمركية للبضاعة قدرت بنحو 8 ملايين و761 ألفا و442 جنيها، وبلغت قيمة التعويضات 7 ملايين و884 ألفا و396 جنيها.

وأضاف المصدر، أن رئيس المصلحة الدكتور مجدى عبد العزيز، تلقى إخطارا من يوسف حسنى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى، يفيد عدم وصول مشمول 11 طلبا إرسال لإحدى شركات الاستيراد والتصدير من جمرك العين السخنة إلى جمرك بورسعيد.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة جمركية مشتركة برئاسة حلمى أبو الحسن مدير عام المكافحة (عمليات)، حيث اتضح للجنة أن الأختام التى تم تقديمها على المستندات التى تفيد وصول المشمول إلى بورسعيد مزوة، فقامت بمخاطبة الإدارات المختصة بجمرك بورسعيد (المنافستو والمنافذ) فأفادت بعدم وصول البضاعة، وتم الإحالة للشئون القانونية والتى أفادت باعتبار الواقعة تهربا جمركيا.

وقرر رئيس مصلحة الجمارك اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر تهرب جمركى.

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مصر 365