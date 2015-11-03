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ضبط 40 ألف علبة سجائر و5 آلاف باكتة تبغ مهربة من الخارج بمطروح

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ضبط 40 ألف علبة سجائر و5 آلاف باكتة تبغ مهربة من الخارج بمطروح ضبط 40 ألف علبة سجائر و5 آلاف باكتة تبغ مهربة من الخارج بمطروح
تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى بدائرة القسم، من ضبط سيارتين محملتين بكمية كبيرة من التبغ السجائر أجنبية الصنع مهربة من الخارج، وغير خالصة الرسوم الجمركية.

تلقى اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، إخطارا بضبط السيارة رقم 9124 س ر ف قيادة كريم م. أ ( 30 سنة ) سائق مقيم بالإسكندرية والسيارة رقم 4592 س م ى قيادة محمد إ. ح ( 28 سنة ) سائق، مقيم مطروح، وبتفتيشهما تبين أن السيارة الأولى محملة بـ 50 كرتونة تحوى على عدد 5000 باكتة تبغ أجنبية الصنع والثانية محملة بـ 62 كرتونه تحوى على 40 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع، غير خالصة الرسوم الجمركية، وذلك حال سيرهما بالطريق الساحلى مطروح - الإسكندرية.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمضبوطات المهربة وإنها غير خالصة الرسوم الجمركية.

تم التحفظ على السيارتين والمضبوطات تحت تصرف النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار العرض على النيابة.

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مصر 365