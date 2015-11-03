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ضبط 31 ألف عبوة أدوية بيطرية داخل مصنع بدون ترخيص بالمحلة

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ضبط 31 ألف عبوة أدوية بيطرية داخل مصنع بدون ترخيص بالمحلة ضبط 31 ألف عبوة أدوية بيطرية داخل مصنع بدون ترخيص بالمحلة
تمكن ضباط مباحث قسم مباحث بالمحلة وسمنود من ضبط 31200 عبوة أدوية بيطرية، وطن ونصف ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة لتصنيع وتعبئة الأدوية البيطرية.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بالغربية، بتمكن المقدم حسام الغريب رئيس قسم مباحث التموين بالمحلة وسمنود، والنقيب محمد نصر الضابط بوحدة مباحث القسم والقوة المرافقة لهما من ضبط "محمد.م.ع" مقيم بمنطقة منشية البكرى ثان المحلة؛ لإنشائه مصنعا بدون ترخيص لتصنيع وتعبئة الأدوية البيطرية وعثر بداخل المصنع على 31200 عبوة أدوية بيطرية وطن ونصف ملح طعام، والأدوات المستخدمة فى التصنيع، تحرر المحضر 16272 جنح قسم ثان المحلة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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