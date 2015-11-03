هروب مسجون وآخر يٌسلم نفسه للشرطة أثناء عرضهما على النيابة بالمحلة

تمكن مسجونان بنيابة مركز المحلة، من الهرب "أحدهما محكوم عليه بالسجن سنة حضورى فى القضية رقم 4044، والثانى محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى القضية 3693 جنايات مركز المحلة، مخدرات"، بعد أن غافلا فرد الحراسة المكلف بهما بعد أن تم وضعهما فى كلبش واحد، وأثناء صعودهما بـ"الأسانسير" للدور السابع لعرضهما على نيابة مركز المحلة .

لم يتمكن فرد الشرطة المكلف بحراستهما من صعود الأسانسير معهم لعدم وجود مكان، فطلب منهما أن يصعدا على أن يلحق بهما، وتمكنا من النزول فى أحد الأدوار وهربا من المجمع، تم البحث عنهما داخل المجمع دون جدوى، وتمكنا من فك القيد الحديدى وفر المتهم "باسم.ا، مقيم قرية صفط تراب" محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية مخدرات من الهرب، وقام المتهم الثانى المحكوم عليه بالسجن سنة حضورى بتسليم نفسه لمركز المحلة .

أخطر العميد طارق داود، اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية، وقرر تشكيل فريق بحث لسرعة ضبط المتهم الهارب؛ يضم العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والعقيد وليد الجندى وكيل فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة وضباط مباحث مركز المحلة تحت إشراف اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، وعرض فرد الشرطة المكلف بحراستهما على النيابة العامة للتحقيق معه فى الواقعة.

>