ضبط عاطل بحوزته فرد خرطوش و5 قطع حشيش بالسنطة

تمكن ضباط مباحث مركز السنطة بالغربية، من ضبط عاطل مقيم قرية الجعفرية، وبحوزته فرد خرطوش و5 طلقات لذات العيار.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير المباحث الجنائية، بتمكن النقيب محمد الجمال رئيس مباحث مركز السنطة، والقوة المرافقة له تحت إشراف العقيد محمد صالح رئيس فرع البحث الجنائى بزفتى والسنطة، من ضبط المتهم "أحمد.س.م"، 28 سنة عاطل، وبحوزته فرد خرطوش و5 قطع من مخدر الحشيش بقصد الاتجار، تحرر المحضر رقم 30912 جنايات مركز السنطة، وتولت النيابة العامة التحقيق.