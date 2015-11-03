"مجمعات الأهرام" تضخ 30 طن دواجن ولحوم وأسماك يوميًا بمنافذ الشركة

أكد طارق طنطاوى رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إحدى شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يتم طرح ما يقرب من 30 طن يوميًا من منتجات السلع واللحوم والدواجن فى منافذ الشركة وكذلك تخصيص سيارات متنقلة لبيع منتجات الخضراوات والفاكهة فى الميادين العامة فى محافظتى الجيزة والقاهرة، لتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح لـ"اليوم السابع"، أنه يتم ضخ منتجات إضافية فى منافذ الشركة البالغ عددها 160 منفذًا، لافتًا إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير المنتجات أولاً بأول.

وأضاف طارق طنطاوى، أنه يتم طرح دواجن مجمدة بسعر 19 جنيهًا للكيلو، ولحوم سودانية بـ40 جنيهًا، إضافة إلى طرح كباب حلة بسعر 35 جنيهًا، ولحمة مفرومة زنة 400 جرام بسعر 16 جنيهًا، وكفتة أرز زنة 400 جرام بسعر 12 جنيهًا.

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