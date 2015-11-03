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السفير البريطانى: القاهرة ولندن بذلتا جهودا كبيرة لتحقيق وحدة وسلامة ليبيا

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السفير البريطانى: القاهرة ولندن بذلتا جهودا كبيرة لتحقيق وحدة وسلامة ليبيا السفير البريطانى: القاهرة ولندن بذلتا جهودا كبيرة لتحقيق وحدة وسلامة ليبيا
قال جون كاسن، السفير البريطانى فى ، إنه من المهم لكل الشعوب العربية أن تدافع عن وحدة وسلامة الأراضى الليبية عن طريق العملية السياسية، وذلك لخلق حكومة جديدة تمثل كل الليبيين، ومن ثمَّ تسيطر على الإرهاب والعنف فى ليبيا.

وأضاف كاسن، خلال حواره مع الإعلامى عمرو عبد الحميد فى برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة "ten"، أن البريطانية بذلت جهودًا كبيرة بالتعاون مع الحكومة المصرية نحو تحقيق هذه الجهود السياسية، مشددًا على خطورة تنظيم "داعش الإرهابى" الموجود فى ليبيا ليس فقط لليبيين بل على مصر والمنطقة بأثرها، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز الجهود بين مصر وبريطانيا فى مواجهة خطر هذا التنظيم الإرهابى، ليس لحماية مصر فقط بل لحماية المجتمع الدولى من هذا التنظيم الإرهابى.

وأوضح، أنه لابد من وجود استراتيجية كاملة وواضحة لمواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى أنه أيضًا فى الوقت نفسه لابد من أن تكون هذه الاستراتيجية ذكية لحل الأزمة، خاصة فى ظل الحل السياسى والاقتصادى فى المنطقة، موضحًا أنه من حق كل بلد الدفاع عن نفسه فى أى مكان فى العالم، لافتًا إلى أن بريطانيا شنت ما يقارب من 1500 غارة جوية فى العراق على مواقع تنظيم داعش الإرهابى فى إطار الحملة الدولية لمكافحة الإرهاب.


>- جون كاسن: الحكومة البريطانية تسعى لتكون رقم واحد فى الاستثمار بمصر
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- السفير البريطانى: لندن ستستغل زيارة السيسى لبحث مكافحة الإرهاب والتطرف
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- السفير البريطانى بالقاهرة: سنوفر كرم الضيافة للسيسى كما تعلمنا فى مصر
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