"آديل" تبيع أكثر من مليون نسخة رقمية من أغنية "hello"

حطمت المطربة البريطانية "آديل" أرقاما قياسية بأغنيتها الجديدة "hello" محققة مبيعات قدرها 1.1 مليون نسخة على الإنترنت فى الأسبوع الأول، لتصبح أول أغنية يتم تحميلها أكثر من مليون مرة فى قوائم الأغانى الأكثر مبيعا.

وتجاوزت آديل المغنى الكندى الشاب جاستن بيبر الذى بيعت أغنيته "sorry" أو "آسف" 276800 مرة على الإنترنت فى أسبوعها الأول لتدفع به للمركز الثانى، وفقا لبيانات صدرت أمس الاثنين عن شركة نيلسن ميوزيك عن مبيعات الأسبوع الفائت.

و"هالو" هى أول أغنية منفردة من الألبوم الجديد لـ "آديل" والذى سيحمل اسم "25" ومن المقرر صدوره هذا الشهر بعدما ابتعدت لأربع سنوات عن الموسيقى منذ ألبومها "21" الذى حصل على ستة جوائز جرامى وباع أكثر من 30 مليون نسخة فى مختلف أنحاء العالم.

وحطم فيديو الأغنية أيضا أرقاما قياسيا للمشاهدة على الإنترنت بموقع فيفو دوت كوم بعدما شوهد أكثر من 27 مليون مرة فى 24 ساعة بعد طرحها الأسبوع الماضى.

وقالت شركة نيلسن ميوزيك أن الرقم القياسى السابق لأكثر الأغانى مبيعا على الإنترنت فى أسبوع واحد كان لمغنى الراب الأمريكى "رايت راوند" فى عام 2009 حينما باع 636 ألف نسخة رقمية.

وفى قائمة "بيلبورد 200" اقتنص فريق موسيقى البوب الأسترالى "5 ساكندز أوف سامر" المركز الأول ببيع 192 ألف نسخة من إصداره الجديد الذى يحمل اسم "ساوندز جود فيلز جود".

وتسبب هذا فى تراجع مغنية موسيقى الكانترى كارى أندروود للمركز الثانى بألبومها الجديد "ستورى تيلر" بعد بيع 177 ألف نسخة عبر الإنترنت.

- بالفيديو.. "Hello" لـ أديل تقترب من 200 مليون مشاهدة