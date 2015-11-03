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طائرة روسية تغادر القاهرة وعلى متنها أشلاء عدد من ضحايا الطائرة المنكوبة

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طائرة روسية تغادر القاهرة وعلى متنها أشلاء عدد من ضحايا الطائرة المنكوبة طائرة روسية تغادر القاهرة وعلى متنها أشلاء عدد من ضحايا الطائرة المنكوبة
أقلعت من مطار القاهرة الدولى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، طائرة نقل روسية حربية فى طريقها إلى روسيا وعلى متنها عدد من أشلاء لضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة التى سقطت فى سيناء.

ونقلت سيارات الإسعاف عددا من الصناديق بها أشلاء لضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة التى سقطت فى سيناء وذلك عقب التصوير الطبى لها وترقيمها، وتم نقلهم من سيارات الإسعاف إلى طائرة حربية روسية وغادرت الطائرة القاهرة ورافقهم عدد من أعضاء الوفد الروسى.


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