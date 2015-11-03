من أجل الوقاية - يوفنتوس يبعد خضيرة عن لقاء مونشنجلادباخ

(إفي): لن يشارك لاعب الوسط الألماني، سامي خضيرة، في مباراة فريقه يوفنتوس الإيطالي غدا أمام بروسيا مونشنجلادباخ الألماني بملعب بروسيا بارك، بالجولة الرابعة من دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم، رغم عدم معاناته من آلام عضلية.

وأفاد النادي الإيطالي أن خضيرة لا يعاني من أية آلام عضلية، ولكن من "حمل عضلي زائد بسيط"، لكن تم استبعاده من اللقاء "كإجراء احترازي".

وكان خضيرة قد انسحب من مباراة فريقه السبت الماضي أمام تورينو في مباراة الدربي بعد مرور 11 دقيقة، وخضع اليوم لفحوص طبية استبعدت تعرضه لإصابة عضلية، واظهرت انه يعاني فقط من "حمل عضلي زائد بسيط".

ولهذا استبعد اللاعب الالماني من قائمة الفريق التي ستواجه مونشنجلادباخ في ألمانيا.

وأضاف النادي في بيانه "ستتم متابعة حالة اللاعب خلال الأيام القادمة".

جدير بالذكر أن يوفنتوس تعادل على أرضه في الجولة الماضية امام الفريق الألماني بدون أهداف، لكنه يتصدر مجموعته الرابعة بسبع نقاط من انتصارين آخرين على مان سيتي 2-1 وإشبيلية 2-0 ، ليتفوق بنقطة عن الفريق الانجليزي وبأربع نقاط عن المنافس الإسباني.