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' التعادل مع ريال مدريد سيكون نتيجة جيدة '

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' التعادل مع ريال مدريد سيكون نتيجة جيدة ' ' التعادل مع ريال مدريد سيكون نتيجة جيدة '

(إفي): قال الفرنسي بليز ماتويدي، لاعب وسط باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم إن التعادل مع ريال مدريد الإسباني في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي بهدف لكل منهما في المباراة التي تجمع بينهما غدا في سانتياجو برنابيو، معقل الفريق الملكي ستكون "نتيجة جيدة" بالنسبة لفريق العاصمة الفرنسية.

ومن المعروف أن التعادل الإيجابي سيمنح الفريق الفرنسي صدارة المجموعة الأولى قبل جولتين من نهاية أول أدوار البطولة القارية.

وأوضح ماتويدي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة مدريد، "إذا تعادلنا بهدف لكل فريق، سنتصدر المجموعة، وبهذا يكون التعادل نتيجة جيدة، على الرغم من أن باريس سان جيرمان يسعى دائما للفوز. التعادل لن يسعدنا. المنافس سيسعى لتحقيق الفوز، وستكون مباراة صعبة. التعادل بهدف لكل فريق ستكون نتيجة جيدة".

وأشار "نكن احتراما كبيرا لريال مدريد. فاز بلقب البطولة عشر مرات. لم يتمكن باريس سان جيرمان من تجاوز دور ربع النهائي خلال عدة سنوات، ونريد أن نتقدم في البطولة لما هو أبعد من هذا. كفريق لهم الأفضلية، ولكن لدينا لاعبون كبار في فريقنا، الذين فازوا أيضا بدوري الأبطال".

وأبرز حاجة فريقه لتحسين مستوى الهجوم مقارنة بما كان عليه في مباراة الذهاب، مع الحفاظ على القوة الدفاعية التي ظهر بها في اللقاء الذي أقيم على ملعب حديقة الأمراء.

وأضاف "لقد أظهروا في مباراة الذهاب أن بامكانهم تقديم أداء جيد للغاية رغم غياب عدد من لاعبيه، وواجهنا صعوبات وهم يلعبون بتشكيلة مختلفة، ما يعكس مستوى الفريق".

ولهذا أكد على ضرورة "رفع مستوى الأداء الهجومي"، و"الدفاع بصورة مشابهة" لما قدمه الفريق في مباراة الذهاب.

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