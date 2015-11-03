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بيلليجريني: مواجهة سيفيليا صعبة.. ولكن لا نهتم إلا بشيئا واحدا

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بيلليجريني: مواجهة سيفيليا صعبة.. ولكن لا نهتم إلا بشيئا واحدا بيلليجريني: مواجهة سيفيليا صعبة.. ولكن لا نهتم إلا بشيئا واحدا

(إفي): قال المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي مانويل بيلليجريني إن فريقه سيسعى غدا الثلاثاء للفوز على مضيفه سيفيليا في الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري الأبطال الأوروبي، ولكنه اعتبر في نفس الوقت أن التعادل لن يكون سيئا.

وقال بيلليجريني اليوم في مؤتمر صحفي إنه يأمل: "تقديم الفريق لمباراة جيدة لأنها تعني ثلاثة نقاط مهمة للغاية".

وأضاف المدرب "أهم شيء هو التفكير في الفوز من البداية"، حيث أشاد سيفيليا قائلا: "إنه بطل الدوري الأوروبي في أخر موسمين".

وتابع المدير الفني التشيلي " سيفيليا لديه لاعبون جيدون للغاية ودائما ما يتحلى بالقوة على أرضه وجماهيره ستخلق مناخا رائعا".

وأردف المدرب "سيفيليا يلعب جيدا بغض النظر عن هوية منافسه".

وبخصوص غيابات فريقه قال: "نعاني من وجود إصابات ولكن للتأهل يجب أن نكون دائما على قدر المسئولية، لذا ننتظر تقديم أداء جيد غدا أمام فريق عظيم".

وأشار بيلليجريني إلى أن أكثر ما يفكر فيه هو تحقيق التأهل مبكرا، معتبرا أن "تصدر المجموعة أمرا هاما".

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فيديو اليوم السابع