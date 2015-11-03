توريس يتمنى أن يصل للهدف الـ100 مع أتليتكو مدريد

(إفي): قال مهاجم أتليتكو مدريد، فرناندو توريس اليوم إنه يتمنى تسجيل الهدف رقم 100 بقميص "الروخيبلانكوس"، مشيرا إلى أنه سيكون من الرائع تسجيله في مباراة الغد أمام أستانا الكازاخي بدوري الأبطال الأوروبي، الذي توقع أن يكون لقاء صعبا ومختلفا عن الذهاب الذي انتهى لصالح الفريق الإسباني 4-0.

وصرح توريس في مؤتمر صحفي عشية اللقاء "أتمنى أن يجيء الهدف (رقم 100) غدا. لا أنتظر دائما إذا كنت أقترب من هدف ما علي أن أحققه، حتى الآن الهدف لايزال يمانعني، ولكن هذه هي كرة القدم. سيأتي بالتأكيد وأتمنى أن يكون غدا، فمنذ أول هدف لي في ألباسيتي (يوم 3 يونيو 2001) حدثت الكثير من الأمور، ذهبت للخارج وعدت...".

وأضاف "سيكون من الرائع أيضا تسجيل أول أهدافي في دوري الأبطال مع أتليتكو ، كما سيكون من الرائع أن أكون بين أفضل هدافي هذا النادي، فقد ترعرعت هنا وتربيت هنا. بعد تسجيل هدفي رقم مائة بالتكيد سأذهب لما هو أبعد منه".

وكانت الفرصة سانحة لتوريس لتسجيل هدفه رقم مائة في لقاء الذهاب بملعب فيسنتي كالديرون، لكن حارس أستانا نيناد إيريك تصدي لفرصته "حارسهم قدم أداء جيدا رغم الأهداف التي دخلت مرماه، نأمل أن يتكرر نفس الأمر غدا ولكن بنهاية مختلفة" في إشارة لتسجيله هدفا.

وفي توقيت جيد يمر به اللاعب من الناحية البدنية وأيضا العائلية حيث رزق مؤخرا بمولود، قال "النينو" إن خوض مباراة بدوري الأبطال مع أتليتكو هو أفضل مشهد يحب أن يعيشه في تلك الأوقات.

وعن وضع فريقه في الليجا عقب تعادله في الجولة الاخيرة امام ديبورتيفو لاكورونيا بهدف لمثله، قال: "الليجا لاتزال طويلة، علينا أن نكون سعداء بالنقاط التي حصدناها ولكننا نطلب من نفسها الأكثر دوما، الفريق استعاد قدراته على اللعب ككتلة واحدة وأظهرنا قدراتنا في بعض المباريات".

ويحتل أتليتكو المركز الرابع في جدول الليجا برصيد 20 نقطة وبفارق أربع نقاط فقط عن ريال مدريد وبرشلونة صاحبي الصدارة.

فيما يحتل أتليتكو صدارة مجموعته الثالثة بدوري الأبطال برصيد سبع نقاط وبفارق نقطة عن بنفيكا البرتغالي.