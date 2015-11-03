ميليشيا مسلحة تعتقل وزير التخطيط بحكومة الانقاذ الوطنى فى ليبيا

>أعلنت أحدى الميليشيات المسلحة فى العاصمة الليبية طرابلس، أنها اعتقلت وزير التخطيط فى حكومة الانقاذ الوطنى غير المعترف بها دوليا أحمد عمر القدار، بعد أن اتهمته باستغلال اسمها لإرهاب الموظفين فى الوزارة.

وقالت "كتيبة ثوار طرابلس" فى حساب لها على فيس بوك، أنها تحفظت على الوزير لاستعماله اسم كتيبه ثوار طرابلس والاستعانة بالمسلحين لإرهاب الوكلاء ومدراء الإدارات غير المتفقين معه فى الرأي، بحسب وكالة بوابة افريقيا الاخبارية .

واتهمت الميليشيا المسلحة وزير التخطيط بتجاوز القانون، وإطلاق يده على مسترجعات الميزانية والتصرف فيها دون الرجوع للوائح والقوانين، وصرف تفويضات ماليه بالمخالفة قبل تسييل الميزانية، وهدر ملايين الدينارات من مخصصات الوزارة المالية.