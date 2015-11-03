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الحكومة الليبية تنعى اللواء عمر الحريرى الذى وافته المنية إثر حادث أليم

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الحكومة الليبية تنعى اللواء عمر الحريرى الذى وافته المنية إثر حادث أليم الحكومة الليبية تنعى اللواء عمر الحريرى الذى وافته المنية إثر حادث أليم
نعى رئيس المؤقتة عبد الله الثنى، اللواء عمر الحريرى، أحد قيادات الجيش الليبى، الذى وافته المنية برفقة زوجته نتيجة حادث مرورى، وتقدم الثنى بالتعزية إلى أسرة اللواء وزملائه رفقاء السلاح فى الجيش الليبى.

وقال رئيس الحكومة فى رسالة التعزية: "تلقينا ببالغ الحزن والأسى خبر وفاة أحد رجال ليبيا الشجعان اللواء عمر الحريرى، الذى انتقل إلى جوار ربه رفقة زوجته إثر حادث مرورى أليم".

وأكد الثنى أن مآثر الفقيد الوطنية ومواقفه الشجاعة ستبقى نبراسا تهتدى به الأجيال الحاضرة والقادمة، كونه مثالا للرجل الشهم، ووطنيا وصادقا، دفع الكثير من سنوات عمره فى السجن والإقامة الجبرية بسبب مقارعته للظلم والطغيان.

وتوفى اللواء عمر الحريرى مسئول الملف العسكرى بالمجلس الانتقالى الليبى السلطة التشريعية أثناء ثورة فبراير، إثر حادث سير مساء الاثنين رفقة زوجته على طريق القبة البيضاء.

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مصر 365

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