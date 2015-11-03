ولي ولي العهد استعرض مع رئيس تشاد مجالات التعاون

الرياض - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض أمس فخامة الرئيس إدريس ديبي أتنو رئيس جمهورية تشاد. وجرى خلال اللقاء استعراض مجالات التعاون بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها، إلى جانب تبادل الآراء حول عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.