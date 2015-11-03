مجلس الوزراء يدعو إلى اتفاق يضمن مستقبلاً أفضل لسورية..ويدين الجرائم الإسرائيلية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله - الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين اللذين تلقاهما من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ومن فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، والاتصال الهاتفي الذي أجراه بفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، ونتائج مباحثاته - أيده الله - مع فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وفخامة الرئيس

برنامج تعاون في مجال توطين الصناعات البريطانية في المملكة

إدريس ديبي اتنو رئيس جمهورية تشاد، واستقباله لزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية وزير الثقافة والإعلام بالنيابة د. ماجد بن عبدالله القصبي في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض بعد ذلك، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة ونتائج الاجتماعات والمشاورات الدولية بشأنها، واطلع في هذا السياق على البيان المشترك الصادر في فيينا حول إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي اتفقت عليه 17 دولة وما تم التوصل إليه من تفاهم مشترك حول عدد من النقاط، معرباً عن الأمل أن يتوصل المشاركون في مباحثاتهم المقبلة إلى اتفاق في الرؤى وتوحيد للصف والكلمة بما يضمن لسورية مستقبل أفضل.

لجنة دائمة في مدينة الملك عبدالله لتنسيق الإجراءات لتنفيذ الاتفاق المبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأعرب مجلس الوزراء عن استنكار المملكة لاستمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بارتكاب الجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية ومواصلة الجيش الإسرائيلي سياسة الإعدامات الميدانية وارتكاب أبشع صور الإرهاب المنظم ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مناشداً المجتمع الدولي بالتحرك السريع لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني والعمل على رفع الظلم عنه.

إضافة نشاط «تبريد المناطق» إلى أنشطة هيئة تنظيم الكهرباء

وعبر مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لحكومتي وشعبي جمهوريتي باكستان وأفغانستان في ضحايا الزلزال المدمر الذي تعرض له البلدان الأسبوع الماضي، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين والشفاء للمصابين.

كما أعرب المجلس عن بالغ العزاء والمواساة لروسيا الاتحادية قيادة وشعباً في ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت فوق سيناء.

الموافقة على الخطة التنفيذية لنقل الموظفين والممتلكات المتعلقة بنشاط الصحة المدرسية من «التعليم» إلى «الصحة»

وفي الشأن المحلي، بين د. القصبي أن مجلس الوزراء شدد على مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين لدى استقباله وزير الثقافة والإعلام وكبار المثقفين ورؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، وما أبداه - رعاه الله - من تماسك لمجتمع المملكة وما يسوده من أخوة ومحبة وتعاون على الحق والتقوى، وأن إعلام المملكة دائماً يسير على نهج الكتاب والسنة الذي قامت عليه الدولة منذ تأسيسها، مما جعلها تتمتع - ولله الحمد - بالأمن والاستقرار.

وعبر مجلس الوزراء عن الاستنكار الشديد للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد المشهد بحي الدحضة في مدينة نجران، مؤكداً أن هذه الاعتداءات الإرهابية لم تزد - ولله الحمد - المواطنين في المملكة إلا تماسكاً وترابطاً ولحمة ووحدة وإدراكاً لمخططات هؤلاء الإرهابيين ومن يقف وراءهم الذين يستهدفون المملكة بأمنها واستقرارها وتلاحمها، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفّين، والشفاء العاجل للمصابين.

وأكد المجلس أهمية الاجتماع الوزاري السادس للمنتدى الريادي لفصل وتخزين الكربون الذي تنظمه تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة البترول والثروة المعدنية بحضور نحو 250 وزيراً ومسؤولاً وخبيراً في مجال الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة، نظراً لانعقاده قبل شهر من مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي المرتقب (COP 21) في باريس، حيث يعد قاعدة انطلاق لتعزيز ما تقدمه المملكة العربية السعودية المضيفة للمنتدى من التزامات ودعم على مدى سنوات طويلة للطاقة النظيفة، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري دون المساس بالنمو الاقتصادي أو التنمية الاجتماعية أو حماية البيئة.

وأفاد د. ماجد بن عبدالله القصبي أن مجلس الوزراء اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروعات اتفاقات إطارية بين وزارة المالية (الصندوق السعودي للتنمية) في المملكة العربية السعودية ووزارة المالية في جمهورية السودان في شأن ما يلي:

1 - تمويل مشروعات السدود (كجبار، الشريك، دال).

2 - الإسهام في خطة إزالة العطش في الريف السوداني وسقي الماء للفترة (2015 - 2020م).

3 - المشروع الطارىء لمعالجة العجز الكهربائي (مشروع محطة كهرباء البحر الأحمر 1000 ميقا واط مع الخط الناقل).

والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانياً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير الزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع اتفاق إطاري بين وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الموارد المائية والكهرباء في جمهورية السودان في شأن الشراكة في الاستثمار الزراعي في مشروع أعالي عطبرة الزراعي، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة والصناعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع برنامج تعاون في مجال توطين الصناعات البريطانية في المملكة وتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية وهيئة التجارة والاستثمار البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، في إطار اللجنة السعودية البريطانية المشتركة.

رابعاً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير العمل - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البريطاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل في المملكة العربية السعودية ووزارة التوظيف في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم الخاصة بالمشاورات السياسية بين وزارة خارجية المملكة العربية السعودية ووزارة خارجية مملكة هولندا، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1434 - 1435ه ).

سابعاً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما توصلت إليه اللجنة الفنية المكلفة بوضع الخطة التنفيذية لنقل الموظفين والوظائف (الشاغرة والمشغولة) والممتلكات والوثائق والمخصصات المالية المتعلقة بنشاط الصحة المدرسية من وزارة التعليم إلى وزارة الصحة، وذلك وفقاً للتفصيل الوارد في القرار.

ثامناً:

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تشكيل لجنة دائمة في مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة وبمشاركة مختصين من الجهات ذات العلاقة، تكون مهمتها توحيد وتنسيق الإجراءات المترتبة على تلك الجهات جراء التنفيذ الكامل للاتفاق المبرم بين المملكة العربية السعودية والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وللجنة عند الحاجة أن تستعين بمن تراه من ممثلي الجهات الأخرى بما يمكنها من أداء مهماتها.

تاسعاً:

بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المياه والكهرباء رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في شأن تعديل تنظيم الهيئة وذلك ب، وافق مجلس الوزراء على تعديل تنظيم هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (154) وتاريخ 4 / 5 / 1428ه وذلك بإضافة تعريف عبارة (تبريد المناطق)، إلى المادة (الأولى)، وذلك على النحو الآتي: "تبريد المناطق: الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق".

عاشراً:

وافق مجلس الوزراء على تفويض رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية والهيئة الإندونيسية لمكافحة الفساد في جمهورية إندونيسيا حول منع ومكافحة الفساد، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.

واطلع مجلس الوزراء على التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي (1434 / 1435ه)، والتقريرين السنويين للهيئة العامة للمساحة للعامين الماليين (1433 / 1434ه) و(1434/ 1435ه)، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.