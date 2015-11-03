أمير الشمالية يدشن مشروعات تنموية في العويقيلة ب 800 مليون ريال

دشن صاحب السمو الأمير د. مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية صباح أمس عدداً من المشروعات التنموية تتجاوز تكلفتها المالية 800 مليون ريال وذلك خلال زيارته الميدانية لمحافظة العويقيلة شرق عرعر.

ونقل أمير الشمالية تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي عهده _ حفظهم الله _ إلى أهالي محافظة العويقيلة.

بعد ذلك استقبل سموه المسؤولين والأعيان والأهالي في مقر محافظة العويقيلة، ثم شرف حفل الأهالي المقام بهذه المناسبة حيث ألقى كلمة في الحفل أكد من خلالها بأن المواطن أينما كان موقعه على خارطة بلادنا فهو يحظى بالرعاية والاهتمام من لدن القيادة الرشيدة في ظل ما توفر له من إنجازات عظيمة ومرافق خدمية، وقال: ان هذه الزيارة تأتي في ظل توجيهات القيادة الرشيدة للالتقاء بإخوانهم وأبنائهم المواطنين في محافظة العويقيلة، وأضاف أن المشروعات تشمل مشروعات صحية وتعليمية وطرق ومشروعات للكهرباء ومشروعات للمياه ومشروعات للدفاع المدني، وفي نهاية الحفل تناول الجميع مأدبة الغداء التي أقامها سموه بهذه المناسبة.

من جانبه قدم مدير عام الشؤون الصحية بالحدود الشمالية الدكتور محمد الهبدان شكره وتقديره لصاحب السمو أمير منطقة الحدود الشمالية على تبرعه في انشاء مركز للعلاج الطبيعي في مستشفى العويقيلة على نفقه سموه، سائلاً المولى عز وجل أن يوفقه ويسدد خطاه لخدمة المنطقة والوطن.