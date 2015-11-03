1.5مليار ريال لمشروعات الطرق في محافظات الحدود الشمالية

عرعر - جاسر الصقري

قال المهندس مطلق بن الأسمر الشراري مدير عام الطرق والنقل في الحدود الشمالية: بعد أن زار محافظة رفحاء ومحافظة طريف، اكتمل العقد يوم أمس الاثنين بالزيارة التفقدية لمحافظة العويقيلة من قبل صاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية، وتدشين سموه لعدد من المشروعات التنموية، وتفضل سموه بزيارة جناح وزارة النقل ضمن المعرض الذي تم اعداده للمشروعات التنموية هناك، واطلع سموه الكريم على ما تشهده المحافظة من نقلة نوعية في مشروعات وزارة النقل لقطاع الطرق، واضاف أن تكاليف المشروعات الجاري تنفيذها والمشروعات التي في طور الاستلام مئتا مليون ريال، مما يدل على الرعاية الكريمة التي توليها قيادتنا الرشيدة للوطن والمواطن في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، وكنا قبل ذلك قد شرفنا يوم الأربعاء الموافق 15/1/1437ه من رعاية كريمة من سمو أمير المنطقة بافتتاح تقاطع محافظ طريف، والذي بلغت تكلفته خمسة وسبعين مليون ريال، وهو تقاطع حر الحركة على شكل ورقة برسيم كاملة، إضافة الى إطلاع سموه على مشروعات محافظة طريف وتوابعها الجاري تنفيذها والأخرى التي في طور الاستلام، ومشروعات الصيانة العادية والوقائية التي بلغت (300,000,000) ثلاثمئة مليون ريال، من أبرزها تقاطع المدينة الجامعية ومطار طريف وتقاطع شركة معادن وازدواج طريق الدميثة بطول (9) كلم، إضافة الى تقاطع محافظة طريف المنوه عنه أعلاه والذي تم تنفيذه بالكامل، وقبل ذلك تحديداً يوم الاثنين الموافق 13/1/1437ه تفضل سموه بزيارة جناح وزارة النقل بمحافظة رفحاء، واطلع على مشاريع الطرق الجاري تنفيذها والتي في طور الاستلام والتي تتجاوز تكاليفها حاجز المليار ريال، ليكون إجمالي مشروعات الوزارة في المحافظات الثلاث أكثر من مليار ونصف المليار ريال، وهي امتداد لمشروعات سبق وأن تم إنجازها، وساهمت في ربط وهجر محافظات المنطقة في شبكة حديثة من الطرق بأعلى المواصفات، وقدم م. الشراري بهذه المناسبة الشكر الجزيل لصاحب السمو الأمير الدكتور مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود أمير منطقة الحدود الشمالية على دعمه وتشجيعه لجميع القطاعات ولقطاع الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية بصفه خاصه، ومتابعته وتوجيهاته السديدة بإنجاز المشروعات بالوقت المحدد لها وبالجودة المطلوبة، وقطاع الطرق والنقل بمنطقة الحدود الشمالية مشمول بمتابعة واهتمام معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة لمشروعات الطرق بالمنطقة ويذلل جميع العقبات, كما قدم الشكر بهذه المناسبة للمهندس هذلول الهذلول وكيل الوزارة للطرق الذي يتابع اولاً بأول مشروعات الطرق بالمنطقة، وله دور فاعل في رفع نسب الإنجاز بالمشروعات.