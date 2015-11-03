د. فلمبان: إنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة دليل على اهتمام القيادة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية

نوه مدير فرع الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة المكلف د. غازي بن محفوظ فلمبان بصدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشاء الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وقال:"إن إنشاء الهيئة يعد دليلاً جديدا على ما توليه القيادة الحكيمة من أهمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية إذ أن إنشاء الهيئة سيسهم وبشكل فاعل في تنمية قطاع اقتصادي هام يشكل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وصولا إلى الهدف الذي تسعى خطط التنمية الشاملة للمملكة لتحقيقه وهو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.

وأردف د. فلمبان يقول: "ولعله من يمن الطالع ان يتزامن صدور هذا القرار مع انعقاد المؤتمر الإقليمي للبلدان العربية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والذي تنظمه الجامعة العربية المفتوحة بالتعاون مع برنامج الخليج العربي للتنمية " اجفند" والمعهد العربي لإنماء المدن والذي يستمر لمدة يومين في دولة الكويت.

وأضاف إن قرار مجلس الوزراء جاء انسجاما مع التوجهات العالمية بالاهتمام بدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة وحتى المتناهية الصغر ايمانا من القيادة الرشيدة، إذ ان تلك المشروعات تسهم بشكل فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وفي دعم الأسر المنتجة والمتوسطة والمحدودة الدخل والذي يعد من الأسواق الناشئة والتي تحتاج إلى تنظيم وهو الدور الذي ستقوم به الهيئة الجديدة وفقا لأفضل التجارب العالمية ولرفع انتاجية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد السعودي بما يؤدي إلى توليد الوظائف وإيجاد فرص عمل للقوى العاملة الوطنية وتوطين التقنية."