الدفاع المدني يطور قدرات الحماية المدنية في جيبوتي

استقبل الفريق سليمان بن عبدالله العمرو مدير عام الدفاع المدني صباح امس الاثنين 20 محرم 1437ه مدير الدفاع المدني بجمهورية جيبوتي العقيد محمود موسى محمود للاطلاع على أنظمة الدفاع المدني السعودي وبحث سبل الاستفادة من خبراته، ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في إطار التعاون بين البلدين الشقيقين.

وقد عبر الفريق العمرو خلال اللقاء الذي حضره سفير جيبوتي لدى المملكة السيد ضياء الدين بامخرمة، وعدد من قيادات المديرية العامة للدفاع المدني عن ترحيبه بالوفد الجيبوتي، مؤكداً حرص المملكة على تقديم خبراتها في مجال الدفاع المدني لكل الدول الشقيقة والصديقة، معرباً عن تفاؤله في أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون بين أجهزة الدفاع المدني في البلدين.

من جانبه أعرب العقيد محمود موسى محمود رئيس الوفد عن شكره وتقديره لقيادات الدفاع المدني بالمملكة على ما وجده من كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال وتطلعاته للإفادة من خبرات الدفاع المدني السعودي في تطوير قدرات أجهزة الحماية المدنية في بلاده وخاصة في مجال تدريب العاملين لديهم بفرق الإطفاء والإنقاذ وإدارة الكوارث وكذلك الاستفادة مما لدى الدفاع المدني السعودي من تشريعات وأنظمة ولوائح يمكن تطبيقها للنهوض بالدفاع المدني الجيبوتي.

وتستمر زيارة مدير الدفاع المدني الجيبوتي للمملكة لمدة أربعة أيام يزور خلالها طيران الأمن ومديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض وقوات طوارئ الدفاع المدني وفريق الإنقاذ السعودي.