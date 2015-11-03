أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - مها مصطفى ... صاحبة أول عربية أكل متنقلة في مصر -
السفيرة عزيزة - الإعلامية /نهى عبد العزيز ... إختلاف الفصول والإكتئاب الصيفي -
الأخبار - موجز أخبار الثالثة عصراً لأهم وآخر الأخبار مع ليلى عمر - السبت 8-4-2017 -
الأخبار - 47 عاماً مرت على مذبحة مدرسة بحر البقر -
مهارات نجوم النادي المصري في مباراة كمبالا سيتي "كوبري ع الماشي" -
الأخبار - بورسعيد تدخل موسوعة جينيس بصنع أكبر ساندوتش في العالم -
الأخبار - وزير الخارجية البريطاني يلغي زيارته المقررة إلى موسكو على خلفية التطورات في سوريا -
الأخبار - أبو الغيط يدعو إلى التراجع عن التصعيد الحالي في سوريا والإلتزام بالمسار السياسي -
كأس الكونفدرالية: توقعات أداء لقاء المصري أمام كمبالا سيتي من خلال التشكيل والمعطيات الفنية -
الأخبار - فرقاطة روسية تحمل صواريخ " كالبير " في طريقها إلى السواحل السورية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

«الكهرباء» تتفاعل مع مقطع فيديو أظهر آباراً مكشوفة تابعة للشركة جنوب عرعر

Google+ Print
«الكهرباء» تتفاعل مع مقطع فيديو أظهر آباراً مكشوفة تابعة للشركة جنوب عرعر «الكهرباء» تتفاعل مع مقطع فيديو أظهر آباراً مكشوفة تابعة للشركة جنوب عرعر

    تفاعلت صباح أمس الاثنين شركة الكهرباء في الحدود الشمالية مع مقطع نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحذر أهالي عرعر من آبار عميقة كشفتها مياه الأمطار مؤخراً في منطقة برية جنوب عرعر.

وأكد ل"الرياض" المهندس محمد المصلوخي مدير إدارة كهرباء الحدود الشمالية بأنها ليست آباراً بل حفر وعمقها قرابة أربعة أمتار تحت الأرض، وهي تابعة لمشروع الربط مع المملكة في الكهرباء بين عرعر والجوف وحائل لكي تبنى عليها أبراج، وأضاف بأنه تم وضع تحذيرات ومغطاه بلوح خشب كبير لكن الأمطار التي هطلت مؤخراً على المنطقة كشفتها، وقال: تمت مباشرتها وتمت تغطيتها أمس الاثنين، وهناك متابعة بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من المشروع، وقدم شكره للمواطنين على حرصهم وسرعة تعاونهم مع الشركة.

من جانبه أوضح المقدم فهد الاسمر المتحدث الرسمي في الدفاع المدني بالمنطقة بأنه تم الوقوف على الموقع، واتضح أنها تابعة للكهرباء، وهناك متابعة من الدفاع المدني بالتعاون مع الشركة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد

فيديو| وزير الصناعة: أراض «مجانا» للمستثمرين في الصعيد

منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»

منى البرنس لوزير التعليم: «ركز في فساد الجامعات بدل فيديوهات الرقص»

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

بالفيديو.. إصابة 4 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا

فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا