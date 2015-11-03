«الكهرباء» تتفاعل مع مقطع فيديو أظهر آباراً مكشوفة تابعة للشركة جنوب عرعر

تفاعلت صباح أمس الاثنين شركة الكهرباء في الحدود الشمالية مع مقطع فيديو نشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يحذر أهالي عرعر من آبار عميقة كشفتها مياه الأمطار مؤخراً في منطقة برية جنوب عرعر.

وأكد ل"الرياض" المهندس محمد المصلوخي مدير إدارة كهرباء الحدود الشمالية بأنها ليست آباراً بل حفر وعمقها قرابة أربعة أمتار تحت الأرض، وهي تابعة لمشروع الربط مع المملكة في الكهرباء بين عرعر والجوف وحائل لكي تبنى عليها أبراج، وأضاف بأنه تم وضع تحذيرات ومغطاه بلوح خشب كبير لكن الأمطار التي هطلت مؤخراً على المنطقة كشفتها، وقال: تمت مباشرتها وتمت تغطيتها أمس الاثنين، وهناك متابعة بشكل يومي حتى يتم الانتهاء من المشروع، وقدم شكره للمواطنين على حرصهم وسرعة تعاونهم مع الشركة.

من جانبه أوضح المقدم فهد الاسمر المتحدث الرسمي في الدفاع المدني بالمنطقة بأنه تم الوقوف على الموقع، واتضح أنها تابعة للكهرباء، وهناك متابعة من الدفاع المدني بالتعاون مع الشركة.