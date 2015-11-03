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السديس يتفقد إدارات وأقسام «شؤون الحرمين»

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السديس يتفقد إدارات وأقسام «شؤون الحرمين» السديس يتفقد إدارات وأقسام «شؤون الحرمين»

    تفقد الشيخ د. عبدالرحمن السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عدداً من إدارات وأقسام الرئاسة، والتقى مديريها وبعض العاملين فيها، واطلع على تقارير وسير العمل في تلك الإدارات.

وحث السديس، على بذل أقصى الجهود للارتقاء بالخدمات المقدمة بالحرمين الشريفين وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله- واستشعار الأمانة الملقاة على عاتق الجميع وحسن استقبال المراجعين بما يعكس الصورة المشرفة للعاملين بالحرمين الشريفين والحزم في ضبط الدوام وعدم التقاعس والقصور في مجال العمل.

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