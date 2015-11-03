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د. الطويرقي بروفيسوراً بجامعة جونز هوبكنز الأميركية

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د. الطويرقي بروفيسوراً بجامعة جونز هوبكنز الأميركية د. الطويرقي بروفيسوراً بجامعة جونز هوبكنز الأميركية

    تلقى د. عبدالإله بن عباد الطويرقي المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون خطاباً من مدير جامعة جونز هوبكنز الأميركية البروفيسور بول روثمان يفيد بتعيينه بروفيسوراً (أستاذ) في جامعة جونز هوبكنز الأميركية بدوام جزئي، وذلك عقب اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 28/10/2015م.

ويشغل د. الطويرقي حاليا منصب المدير العام التنفيذي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ونائب رئيس لجنة مكافحة العمى، ونشر له 39 بحثاً علمياً في المجلات العلمية المحكمة العالمية، بالإضافة إلى سبعة بحوث طبية لاتزال تحت الدراسة، بعضها بحوث استكشافية لطرق علاجية جديدة في طب وجراحة العيون، بالإضافة إلى تأليفه ثلاثة كتب طبية.

الطويرقي استشاري أكاديمي أول في طب وجراحة العيون في تخصص مقدمة العين والقرنية وعلاج العيوب الإنكسارية، وعضو الجمعية لطب العيون، وعضو الجمعية الأميركية لطب العيون، وعضو منظمة بنوك العيون الفيدرالية بأميركا، وهو أول من بدأ عمليات الليزك في مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، ودرب العديد من أطباء العيون على عمليات الليزك والعيوب الانكسارية ومقدمة العين، كما أسس لعمليات الليزك في العديد من المستشفيات الخاصة الطبية كطبيب زائر قبل عدة سنوات، كما أنه أول من بدأ عمليات زراعة الخلايا الجذعية في المملكة، وقد تم تعيينه رئيساً لجمعية الشرق الأوسط للقرنية وذلك أثناء انعقاد المؤتمر الأول للخلايا الجذعية بالمستشفى بتاريخ 12/4/2014م.

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