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الخارجية تكرّم السفير المالي بمناسبة انتهاء فترة عمله

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الخارجية تكرّم السفير المالي بمناسبة انتهاء فترة عمله الخارجية تكرّم السفير المالي بمناسبة انتهاء فترة عمله

    أقامت وزارة الخارجية امس حفل غداء تكريمًا لسفير جمهورية مالي لدى المملكة محمد محمود بن لابات، بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده، بحضور وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام عبدالكريم القين.

وسلم القين درع وزارة الخارجية للسفير المالي، تقديرًا لجهوده في توطيد العلاقات بين المملكة وبلاده خلال فترة عمله.

من جانبه عبر السفير محمد محمود بن لابات، عن شكره وتقديره لوزارة الخارجية على إقامة هذا الحفل، مؤكدا سعادته بالعمل لدى المملكة العربية ، والتعاون المثمر بما أسهم في دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين. حضر الحفل عدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والسفراء المعتمدين لدى المملكة.

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