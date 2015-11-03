«تعليم الدوادمي» يودع المسند ويحتفي بالسبيعي

نظمت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي يوم أمس, حفل توديع مدير تعليم المحافظة السابق أ. عبدالعزيز بن عبدالله المسند والاحتفاء بمديرها الجديد أ. عبدالله بن حمد السبيعي, بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية أ. جمال بن محمد الحمادي ومنسوبي الإدارة.

وقد بدأ الحفل بكلمة الإدارة والتي ألقاها نيابة عنهم مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمة, شكر خلالها أ. عبدالعزيز المسند نيابة عن جميع الزملاء بالإدارة, نظير جهوده أثناء تأدية عمله كمدير لتعليم المحافظة, تلا ذلك قصيدة شكر وعرفان وترحيب للشاعر عقاب العصيمي.

كما ألقى أ. عبدالعزيز المسند كلمة قدم خلالها خالص الشكر للجميع على ما قدموا من جهد يذكر فيشكر, مبيناً أنه على استعداد تام للتعاون متى ما طلب منه.

وفي ختام الاحتفال تم تقديم الدروع التذكارية والهدايا للأستاذ الفاضل عبدالعزيز المسند, عقب ذلك تناول الجميع مأدبة الغداء المعدة لهذه المناسبة.