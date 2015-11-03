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ضياء السيد: هؤلاء يجب أن يدعموا صلاح في جائزة الأفضل بإفريقيا

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ضياء السيد: هؤلاء يجب أن يدعموا صلاح في جائزة الأفضل بإفريقيا ضياء السيد: هؤلاء يجب أن يدعموا صلاح في جائزة الأفضل بإفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اليوم عن قائمة تضم 10 لاعبين يتنافسون على لقب أفضل لاعب افريقي لهذا العام.

وجاء النجم المصري محمد صلاح والمحترف في صفوف فريق روما الإيطالي ضمن هذه القائمة ومن المقرر إعلان الفائز بهذه الجائزة يوم 7 يناير المقبل.

وعقب هذا الإعلان تواصل FilGoal.com مع مدرب صلاح السابق في منتخب للشباب ضياء السيد والذي يعرفه جيدًا ويعد من المقربين منه وفي هذا السياق قال:"في البداية أنا سعيد جدًا لما وصل له محمد صلاح حتى الآن".

المدير الفني للاتحاد الإماراتي لكرة القدم واصل تصريحاته"صلاح أصبح أكثر نضجًا ويرجع ذلك لامتلاكه مجموعة من المقربين منه رائعين للغاية أدى ذلك لظهور بمستوى جيد مع روما هذا الموسم ونتطلع لتقديم المزيد لأن قدراته تؤدي إلى وجود أكثر من ذلك".

وأنهى مدرب منتخب مصر للشباب في كأس العالم 2011"بالنسبة لوجوده في قائمة أفضل 10 لاعبين في افريقيا فأرى أن هذا طبيعي لما قدمه مع فيورنتينا وروما هذا الموسم بالإضافة لتألقه الواضح مع منتخب مصر".

وأتم"لذلك أرى أن فرصته موجودة للفوز بهذه الجائزة ويجب أن تسانده وسائل الإعلام المصرية وأيضًا مدرب هيكتور كوبر وهاني أبوريدة بعلاقاته من أجل أن يعرفه جميع المدربين واللاعبين في القارة السمراء".

الجدير بالذكر أن من يحق لهم التصويت هم قادة ومدربين المنتخبات الإفريقية.

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فيديو اليوم السابع

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