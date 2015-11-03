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مؤمن زكريا يتحدث عن – سبب ضياع الدوري من الأهلي والمدرب الأنسب له.. ووقفة رمضان

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مؤمن زكريا يتحدث عن – سبب ضياع الدوري من الأهلي والمدرب الأنسب له.. ووقفة رمضان مؤمن زكريا يتحدث عن – سبب ضياع الدوري من الأهلي والمدرب الأنسب له.. ووقفة رمضان

ما هي أسباب ضياع الدوري من الأهلي خلال الموسم الماضي كما يرى مؤمن زكريا لاعب الفريق؟ وما هو رأيه في جوزيه بيسيرو مدرب المارد الأحمر؟ وتعليقه على وقفة رمضان صبحي؟

كل هذا يجيب عنه مؤمن زكريا في تصريحاته لبرنامج "يحدث في " وكل ما يلي على لسانه.

سبب ضياع الدوري

"الفريق خسر نقاط كثيرة في الدور الأول، مما ساعد نادي الزمالك على توسيع الفارق".

"كذلك تغيير 3 مدربين في موسم واحد، أمر لا يحدث كثيرًا في النادي الأهلي".

"متفائل بفوز الفريق ببطولة الدوري هذا الموسم، ولكن لا يزال المشوار طويلاً".

"الكل عازم على الفوز باللقب، لأنه من الصعب أن يخسر الأهلي الدوري عامين متتاليين، فهي البطولة المفضلة للنادي".

رأيه في وقفة رمضان

"هذه مهارة من رمضان، ولكنها باتت مشكلة، لأنها حدثت في مباراة الأهلي والزمالك".

"البعض يقول إنها حركة سهلة، ولكنها مهارة صعبة".

من المدرب الأنسب للأهلي

"الأجنبي هو المدرب الأفضل للأهلي، لأنه لا يعرف أحدًا، ويهتم بالتركيز في عمله فقط".

"أرفض تقييم بيسيرو، لأنه ليس من صلاحياتي، ولكن طالما تعاقد مع النادي الأهلي، بالتأكيد فهو مدرب كبير، ومتفائل بنجاحه".

"لعبت لخمسة أندية بعد رحيلي عن الأهلي منذ 5 سنوات مروا بسرعة، وتدربت مع العديد من المدربين".

"طارق يحيى له فضل كبير علي، لأنه منحني فرصة اللعب لأول مرة في الممتاز ببلوغي 19 سنة، كما تأثرت كثيرًا بحسام حسن وميدو وباتشيكو في نادي الزمالك".

الأهلي هو صاحب الشعبية الأكبر

"مع احترامي لنادي الزمالك، فالأهلي هو أكبر ناد في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط".

"مصر بها 90 مليون أهلاوي".

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