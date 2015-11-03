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الساحر يحكي.. (15) جوزيه عن مرتين شاهد فيهما صالح سليم: ' حين قلت له أريد ترك الأهلي '

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الساحر يحكي.. (15) جوزيه عن مرتين شاهد فيهما صالح سليم: ' حين قلت له أريد ترك الأهلي ' الساحر يحكي.. (15) جوزيه عن مرتين شاهد فيهما صالح سليم: ' حين قلت له أريد ترك الأهلي '

ماذا يحدث حين يلتقي اسطورة مثل صالح سليم بمدرب قوي كمانويل جوزيه؟ حدث ذلك مرتين لا ينساهما المدرب البرتغالي.

جوزيه تحدث عن أشهر قليلة عمل فيها مع صالح سليم أيقونة القلعة الحمراء قبل أن يحقق البرتغالي حلما للمايسترو، لم يمهله الوقت لمشاهدته.

مانويل جوزيه حل ضيفا على قناة CBC وحكى عن موقفين لن ينساهما عن الاسطورة صالح سليم.

كل ما يلي على لسان جوزيه..

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"كان صالح سليم لا يشاهد التدريبات. يتابع المباريات فقط. ولم تكن النتائج جيدة في ذلك التوقيت".

"جاء صالح سليم على غير العادة إلى المران. شاهد الفريق يتدرب بقوة وبامتياز. وقتها قال لي: لماذا تلعبون بشكل سيء إذن في المباريات؟".

"قلت له الأمر يتعلق بعقلية اللاعبين ليس أكثر".

"قالي لي صالح سليم: لو لعبتم كما تتدربون سنفوز".

"في مقابلة ثانية معه قلت له: أرغب في الرحيل عن الأهلي".

"رد علي صالح سليم: حسنا هل تعلم أن الأهلي لأكثر من 30 عاما لم يقم بإقالة مدربه في منتصف الموسم. لن يكون الأمر جيدا لك أو لنا".

"وقتها قلت له حسنا.. أريد التعاقد مع ثنائي أجنبي. الأول كان جيلبرتو، ثم جاء فلافيو متأخرا".

"في هذا الموسم ازدادت الحالة الصحية السيئة لصالح سليم. لم يشاهدنا ونحن نحقق هدفه بأن نلعب كما نتدرب، بأن نكون أبطالا. بالفوز بأبطال إفريقيا".

"كان شخصا شهيرا ورائعا".

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