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الساحر يحكي – (16) جوزيه يكشف عن ' هتاف فيجو ' .. و ' ضغط الأهلي ' على ريال مدريد

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الساحر يحكي – (16) جوزيه يكشف عن ' هتاف فيجو ' .. و ' ضغط الأهلي ' على ريال مدريد الساحر يحكي – (16) جوزيه يكشف عن ' هتاف فيجو ' .. و ' ضغط الأهلي ' على ريال مدريد

"اسمعوا.. كنت قد قلت لكم فرصة فوز الأهلي على ريال مدريد 1 من 100.. الآن باتت 10، فلتنقضوا عليهم. هل سمعتم من قبل عن الضغط على الخصم من الأمام؟".

هكذا حكى مانويل جوزيه أيقونة الأهلي عن رحلته مع الشياطين الحمر، وعن مباراة ريال مدريد التي فاز بها الفريق المصري 1-0.

يمكنكم قراءة مذكرات جوزيه عبر FilGoal.com عن لقاء ريال مدريد. (اضغط هنا)

وأضاف جوزيه لما كان قد حكاه لـFilGoal.com بعض الكواليس حكاها عبر قناة CBC.

كل ما يلي على لسان جوزيه عن مباراة ريال مدريد..

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"قبل المباراة كنت مع صديقي لويس فيجو الذي كان نجما مع ريال مدريد".

"قالي لي فيجو: فلنرى الأجواء. حين خرج معي إلى الملعب لم يكن الجمهور يعرفني جيدا لأنها كانت مباراتي الأولى ولم يحفظني الجمهور بعد. الجمهور كله كان طبعا يعرف فيجو".

"حين شاهد الجمهور فيجو هتف باسمه. 100 ألف شخص يرتج بهم استاد القاهرة. وهناك من يحاول القفز على السور لدخول اللقاء أيضا!".

"وقتها انبهر فيجو. قال لي: مناخ قوي جدا".

"قلت للويس فيجو مازحا: حين ستسجلوا أهدافا فينا سيتغير حال الجمهور معك تماما".

قبل المباراة

"قبل المباراة قلت للاعبي الأهلي: أصدقائي. لو لعبنا 100 مرة أمام ريال مدريد، ففرصتنا في الفوز مرة واحدة فقط. فلتكن تلك المرة هي الليلة".

"مع الشوط الثاني بدأ الإرهاق يظهر على لاعبي ريال مدريد".

"حسنا لاعبو ريال مدريد كانوا قد زاروا الأهرامات في درجة حرارة عالية جدا. كنت من داخلي أتمنى أن يقضوا هناك ساعات أكثر حتى يشعرون بالإرهاق أكثر".

"مع إرهاق ريال مدريد اجتمعت في الاستراحة بلاعبي الأهلي. قلت لهم: الآن فرصتنا في الفوز 10 من 100".

"استخدمت 3 تغييرات. لأول مرة يسمع هؤلاء اللاعبون عما يسمى الضغط العالي من الأمام. فلنفتك الكرة منهم مبكرا. فلنضغط ونهاجم".

"في النهاية فزنا!".

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