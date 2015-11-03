الساحر يحكي (18) – جوزيه يتحدث عن: حينما كان سيسمح لإبراهيم سعيد بصبغ أظافره

"الجمهور لن يسامحك إذا خسرنا بسبب صبغ شعرك أحمر وأزرق" هكذا تحدث مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي عن لاعب الفريق في ذلك الوقت إبراهيم سعيد.

وحل جوزيه ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" وتحدث عن واقعة جمعته بإبراهيم سعيد وكل ما يلي على لسانه.

"وأنا ذاهب لإلقاء محاضرة على الفريق قبل لقاء بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا فوجئت بإبراهيم سعيد وشعره لونه أحمر وأزرق".

"وسألته ما هذا؟ الجمهور لن يسامحك إذا خسرنا المباراة بسبب جعلك لون شعرك أحمر وأزرق فأنت عائد للمشاركة بعد ستة أشهر".

"لكن إذا طبقت تعليماتي والتزمت بها فسوف أجعلك تقوم بعمل ما تريد حتى إذا وصل هذا الأمر لصبغ أظافرك".

"خسرنا تلك المباراة ولكنه لم يقم بارتكاب أي مشكلة خلالها".