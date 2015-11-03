أخبار عاجلة

أحمد سليمان يعلن ترشحه لرئاسة الزمالك -
مرتضى منصور: قناة واحدة هتذيع ماتش الزمالك وإنبي -
مرتضى منصور: أنا مش باطفش مدربين -
إيناسيو: ماحدش هيدخل في شغلي.. ومش هارحم المتخاذل -
بيت العائلة المصرية ينظم زيارات ميدانية لـ"دور الأيتام" -
وزير النقل: وصول أول دفعة من بوابات المترو الجديدة اليوم -
تنشيط السياحة: نسب الاشغالات 100% خلال أعياد الربيع بشرم والغردقة -
تأجيل الطعن على إلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة لـ 13 مايو -
مديرية أمن جنوب سيناء تعلن نتائج قرعة حج هذا العام -
النمنم: الثقافة والأدب أساس بناء الحضارات والأوطان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الساحر يحكي (18) – جوزيه يتحدث عن: حينما كان سيسمح لإبراهيم سعيد بصبغ أظافره

Google+ Print
الساحر يحكي (18) – جوزيه يتحدث عن: حينما كان سيسمح لإبراهيم سعيد بصبغ أظافره الساحر يحكي (18) – جوزيه يتحدث عن: حينما كان سيسمح لإبراهيم سعيد بصبغ أظافره

"الجمهور لن يسامحك إذا خسرنا بسبب صبغ شعرك أحمر وأزرق" هكذا تحدث مانويل جوزيه المدير الفني السابق للأهلي عن لاعب الفريق في ذلك الوقت إبراهيم سعيد.

وحل جوزيه ضيفا على برنامج "صاحبة السعادة" وتحدث عن واقعة جمعته بإبراهيم سعيد وكل ما يلي على لسانه.

"وأنا ذاهب لإلقاء محاضرة على الفريق قبل لقاء بترو أتليتكو في دوري أبطال إفريقيا فوجئت بإبراهيم سعيد وشعره لونه أحمر وأزرق".

"وسألته ما هذا؟ الجمهور لن يسامحك إذا خسرنا المباراة بسبب جعلك لون شعرك أحمر وأزرق فأنت عائد للمشاركة بعد ستة أشهر".

"لكن إذا طبقت تعليماتي والتزمت بها فسوف أجعلك تقوم بعمل ما تريد حتى إذا وصل هذا الأمر لصبغ أظافرك".

"خسرنا تلك المباراة ولكنه لم يقم بارتكاب أي مشكلة خلالها".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع