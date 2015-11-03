الساحر يحكي – (19) جوزيه يكشف علاقة ' الخوف كالفراخ ' بالـ6-1

"هل ستكون جبانا مرة أخرى مثل الدجاج".. هكذا هتف مانويل جوزيه حين كان مدربا للأهلي في وجه لاعبيه قبل مباراة الزمالك. أي مباراة؟ نتحدث عن الحادثة الأكبر في تاريخ الساحر البرتغالي. الـ6-1.

جوزيه يكشف لأول مرة الكثير من الكواليس عن رحلته مع الأهلي، وعن مباراة الـ6-1 الشهيرة التي فاز بها على الزمالك منتقما من خسارته في لقاء القمة الأول له في مصر بهدفين لهدف.

ماذا حدث.. فلتستمعوا لحكاية جوزيه على لسانه والتي رواها عبر قناة CBC..

--

"قبل أول مباراة قمة لي أمام الزمالك كانت خطتي مع الأهلي محكمة للفوز".

"لدى الزمالك ظهيرين يهاجمان بامتياز. لكن حين يتقدمان يعاني ثنائي قلب الدفاع بشير التابعي ولا أتذكر اسم المدافع الأخر".

"حسنا الخطة كالآتي. لن نلعب بثنائي هجوم. بل سنلعب بمهاجم واحد على أن نضع جناحا ناحية اليمين وأخر في اليسار خلف ظهيري الزمالك".

"حين نفقد الكرة، سيضغط لاعب منا على الزمالك، والأخرون ينزلون إلى وسط الملعب. سنضغط وسندافع من وسط الملعب وليس من منطقة جزاءنا".

"ماذا حدث؟ خسرنا. اللاعبون في الأهلي دافعوا من منطقة الجزاء للأسف. سقطنا بنتيجة 2-1".

الفراخ

"قبل مباراة العودة تحدثت مع اللاعبين. قلت لهم: هل ستخافون كالدجاج مرة أخرى؟".

"الكل كان يخشى أن يقول نعم. الآن سنلعب".

"سنلعب بجناحين يفتحان الملعب على عرضه والباقي ينزل إلى المنتصف. سنضغط وحين يخسر الزمالك الكرة سيركض خالد بيبو للأمام".

"حدث ما حدث. هذا أكد أن كل ما كنا نحتاجه هو الثقة وعدم الخوف".